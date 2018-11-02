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Грузовик ВСУ подорвался на собственной мине в Донбассе, есть погибшие и раненые

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Донбасс: грузовик ВСУ подорвался на украинской мине у линии разграничения

Донецк, 2 ноября. Грузовик украинских силовиков «Урал» подорвался на собственной мине у линии разграничения в Донбассе. Два служащих ВСУ погибли, еще пять получили ранения, сообщил в пятницу замглавы управления Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

Он уточнил, что инцидент произошел во вторник, 30 октября, в зоне ответственности 56 бригады ВСУ поблизости от населенного пункта Пески, который находится под контролем Киева.

«В результате наезда на собственные противотанковые минные заграждения, произошел подрыв грузового автомобиля марки «Урал», — сказал Басурин.

Донбасс: грузовик ВСУ подорвался на украинской мине у линии разграничения

Киев начал военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. За время вооруженного конфликта его жертвами, по данным ООН, стали более 10 тысяч человек. Несмотря на подписанные минские соглашения и введенный режим перемирия, из республик продолжают поступать сообщения о регулярных обстрелах со стороны ВСУ.

Небоевые потери украинских силовиков постоянно возрастают. Так, в конце сентября в одной из частей ВСУ в Донбассе произошел очередной взрыв миномета «Молот». Всего с 2016 года из-за «Молота» погибли более 30 служащих ВСУ.

Автор: Василий Котов
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