«Так долбанет, что ошметки F-16 будут разлетаться»: эксперт объяснил, почему ВВС Израиля перестали летать в Сирию

Военно-воздушные силы Израиля не провели ни одной военной операции на территории Сирии после инцидента с крушением российского самолета разведчика Ил-20. Об этом сообщает издание Contra Magazine.

Ранее военные Израиля не раз заявляли, что бомбардировки САР не прекратятся ни при каких условиях, даже после появления в ближневосточном регионе российских комплексов противовоздушной обороны С-300. Тем не менее, с момента крушения Ил-20 ВКС РФ, в израильских средствах массовой информации не появлялось ни одного упоминания о подобных операциях.

При этом, как считают эксперты издания, можно сразу отмести версию о том, что военные операции Тель-Авива продолжаются, просто о них не сообщают в СМИ. Впрочем, власти Израиля заявляют, что проводили подобные нападения, но только после согласования с российской стороной. Как сообщил корреспонденту Федерального агентства новостей военный аналитик, обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец, в последние годы, еще до инцидента с Ил-20, Израиль действительно проводил по две-три военные операции на территории САР.

«Израильтяне чуть ли не по два-три раза в неделю вылетали на бомбежки своего злейшего врага — «Хезболлы». Более того, они наносили удары по мирному населению Сирии и войскам Асада [Президент Сирии Башар Асад — Прим. ФАН]. Однако после инцидента с Ил-20, после заявлений Москвы, Кремля и Минобороны РФ, Тель-Авив действительно прижал хвост и сейчас уже таких групповых вылетов, четверками и шестерками мы не наблюдаем. Это связано с тем, что они пока побаиваются тех вооружений, которые мы поставили Дамаску. Они поняли, что Россия готова как следует отомстить этим воздушным пиратам за гибель наших 15 офицеров», — говорит эксперт.

При этом собеседник ФАН подчеркивает, что с другой стороны израильские военные усиленно ведут разведку на территории САР, так как пока еще не знают точно, могут ли средства обнаружения воздушных целей С-300 и С-400 видеть самолеты ВВС Израиля.

«Недавно на учения на Украине вместе с американцами прибыли европейские офицеры. И Украина даже не скрывала, что иностранцы целую неделю пропадали на командных пунктах, в кунгах, сидели у локаторов С-300 и т.д. Хотя тут еще нужно понимать, что те комплексы, которые мы продали в свое время Греции и передали Украине, по своим ТТХ значительно отстают от тех систем, которые были поставлены в САР. В Израиле не дураки, они понимают это», — продолжает Баранец.

Нельзя забывать и о том, что пока сирийские операторы С-300 не постигнут все тонкости обращения с современными российскими зенитно-ракетными комплексами, «за кнопками» будут сидеть военные специалисты Минобороны РФ.

«А вообще мне кажется, что израильтяне просто испытывают наши нервы. Они просто смотрят, как будет реагировать Россия. А Россия долго молчать не будет, извините за выражение, однажды так долбанет, что ошметки израильских F-16 будут разлетаться между Атлантическим и Тихим океанами. Евреи напрашиваются на такую нашу реакцию. Думаю, что у российского военного командования хватит хладнокровия и разума раз и навсегда поставить точку и показать израильтянам, что надо соблюдать те правила игры, о которых мы договорились», — заключил Баранец.

Напомним, решение о поставках в САР российских ЗРК С-300 было принято после того, как 17 сентября российский самолет-разведчик Ил-20, следовавший на авиабазу Хмеймим, был случайно сбит сирийскими ПВО во время удара четырех израильских F-16 по военным объектам сирйиской армии в провинции Латакия. В результате уничтожения самолета погибли 15 военнослужащих армии России.