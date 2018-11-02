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«Проблемы есть, но ими занимаются»: Песков о финансовой «дыре» в Центре имени Хруничева

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«Проблемы есть, но ими занимаются»: Песков о финансовой «дыре» в Центре имени Хруничева

Москва, 2 ноября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на распространившиеся в СМИ сообщения о финансовой «дыре» в Центре имени Хруничева.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что финансовая «дыра» в Центре имени Хруничева, который производил ракеты-носители «Протон» и «Ангара», составляет 111 миллиардов рублей. По его словам, «дыра» — штрафы, пени по кредитам, штрафы за просроченные контракты.

Песков отметил, что Кремль не изучает финансовые «дыры», по этой теме необходимо обращаться в надзорные органы.

«На Хруничеве, там же давно непростая ситуация, уже неоднократно были совещания на этот счет по оздоровлению этого предприятия. Да, проблемы есть, но ими занимаются», — передает корреспондент Федерального агентства новостей слова Пескова.

Автор: Анна Клименко
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