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Россия — не та страна: Пушков объяснил, почему посла США удивила «несговорчивость РФ»

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Россия — не та страна: Пушков объяснил, почему посла США удивила «несговорчивость РФ»

Москва, 2 ноября. Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление американского посла в Москве Джона Хантсмана, ранее назвавшего российских коллег «чрезвычайно несговорчивыми».

«США, конечно же, это верх сговорчивости», — с иронией высказался Пушков.

Сенатор напомнил, что США привыкли действовать с позиции силы, а не дипломатическими методами. 

«Привыкли продавливать свое — не дипломатией, так сапогом, всех подчиняя себе. Здесь это не пройдет. Россия — не та страна», — написал Пушков в Twitter.

Напомним, ранее американский дипломат Джон Хантсман заявил, что в русских его больше всего поражает их несговорчивость. В Госдуме РФ, реагируя на высказывание посла, отметили, что тот живет стереотипами начала 1990 годов и не понимает, что язык ультиматумов с Москвой не работает.

Автор: Федор Веснин
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