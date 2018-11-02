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Пять кораблей НАТО во главе с немецким Rhein зашли в порт Батуми

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Пять кораблей НАТО во главе с немецким Rhein зашли в порт Батуми

Тбилиси, 2 ноября. В порт Батуми в Грузии зашли пять кораблей второй постоянной минно-тральной группы НАТО во главе с кораблем ВМС Германии Rhein. Об этом рассказала пресс-служба правительства Аджарской автономной республики Грузии.

Отмечается, что в группу Североатлантического альянса SNMCMG2 входят корабли военно-морских сил Турции, Румынии, Испании и Болгарии. Возглавляет их судно ВМС ФРГ Rhein. Как пишет «Интерфакс», запланированы учения с участием катеров департамента береговой охраны пограничной полиции Грузии.

Год назад в порт грузинского города Батуми вошли корабли НАТО — боевой румынский фрегат Regele Ferdinand и корабль сопровождения под турецким флагом. Они также приняли участие в учениях. Как пояснили в МВД, цель учений — это улучшение взаимодействия и совместимости морских сил НАТО, Грузии и стран-партнеров.

Пять кораблей НАТО во главе с немецким Rhein зашли в порт Батуми

 

Автор: Алия Садыкова
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