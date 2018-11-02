Кремль: Вышинский должен быть немедленно освобожден, это не тема для обменов

Москва, 2 ноября. Руководитель «РИА Новости. Украина» Кирилл Вышинский должен быть немедленно освобожден, поскольку он был арестован незаконно. Об этом в пятницу заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос украинских журналистов о перспективах обмена Вышинского.

Они обратили внимание на то, что многие люди вышли к посольству Украины в поддержку Вышинского, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам официального представителя Кремля, украинские правоохранительные органы задержали журналиста фактически за то, что он делал свою работу.

«Мы считаетаем, что Вышинский должен быть незамедлительно освобожден. Происходит нарушение всех правил принципа свободы прессы, поскольку он арестован за журналистскую деятельность. Это не предмет для торга», — отметил Песков.

Пресс-секретарь президента также обратил внимание украинских журналистов на то, что их коллеги могут свободно выступать на территории России. При этом на Украине российским журналистам такого права не дают.

Напомним, главного редактора «РИА Новости Украина» задержали 15 мая в Киеве по подозрению в государственной измене. 17 мая Херсонский суд арестовал журналиста на два месяца, затем арест продлили на новый срок. В ОБСЕ неоднократно призывали Киев отказаться от нападок на свободу слова и репрессий в отношении журналистов, а в МИД РФ призывали отпустить арестованного на Украине по сфабрикованному делу журналиста.