Песков переадресовал Кабмину вопрос по составу санкционного списка

Москва, 2 ноября. Список украинских граждан, в отношении которых Россия ввела накануне ограничительные экономические меры, был сформирован на основе указа правительства РФ, заявил в пятницу пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, об этом он сообщил, отвечая на вопрос журналистов о том, почему в список не попал украинский олигарх Игорь Коломойский.

«Указ, в соответствии с которым был составлен список, был сформирован в правительстве, поэтому вопрос относительно персонального состава необходимо отнести к правительству», — сказал Песков.

В четверг премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об ответных ограничительных мерах России в отношении 322 физических и 68 юридических лиц Украины. Спецмеры были приняты в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями Киева в отношении российских граждан.