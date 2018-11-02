«Украина, чего ты добиваешься?»: ведущие СМИ России поддержали Вышинского

Акция в поддержку журналиста, главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, который уже полгода находится в СИЗО по ложному обвинению в государственной измене, прошла сегодня у украинского посольства в Москве. Как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей, в мероприятии, главными лозунгами которого стали «Волю Вышинскому» и «Дело шито белыми нитками», приняли участие представители ведущих российских и зарубежных СМИ. В частности, среди пришедших к посольству Украины были Маргарита Симонян, Дмитрий Киселев, Александр Малькевич, Евгений Ревенко, Эрнест Мацкявичюс и Александр Коц.

Участники акции держали в руках катушки белых ниток и плакаты с хэштегом #ВолюВышинскому и надписью «Дело шито белыми нитками».

Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симонян напомнила собравшимся, что в России работает огромное количество украинских журналистов, в том числе выражающих откровенно антироссийские взгляды.

«Кирилл занимался очень качественной, очень взвешенной журналистикой, никогда не позволял себе ничего, что зачастую позволяют себе украинские СМИ, — заявила она. — Украина, чего ты добиваешься? Удивляет отношение западных стран, которые долгие годы рассказывали нам о «свободе слова» и «демократии». Сделайте так, чтобы мир хоть на минуту вам поверил!»

«Кирилл высокообразован, и обладает стилем и чувством языка для того, чтобы не быть радикалом. Ничего из того, в чем его обвиняют, никогда за ним не водилось», — отметил, выступая перед участниками акции, генеральный директор российского международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

Депутат Государственной думы РФ, в недавнем прошлом известный телевизионный журналист Евгений Ревенко в ходе своего выступления также выразил возмущение действиями Киева.

«Мы выступаем против насилия, против препятствования выполнению журналистами своих профессиональных обязанностей. Мы требуем немедленного освобождения нашего товарища Кирилла Вышинского! С самого начала украинское руководство говорило о том, что они намерены использовать Кирилла в качестве товара для обмена. Он находится в заложниках украинской власти. Мы категорически выступаем против этого!» — заявил Ревенко.

По завершении акции телеведущий Эрнест Мацкявичюс в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей рассказал о своем отношении к происходящему. По его мнению, такого рода акции напоминают, что «мы не забыли, где сейчас находится наш коллега Кирилл Вышинский и не забудем, пока он не будет свободен».

«Это — чистой воды политический терроризм. Человека взяли в заложники — как террористы, как сомалийские пираты, — для того, чтобы использовать его в качестве товара!» — возмутился телеведущий.

«Самое ужасное в том, что в такой ситуации может оказаться каждый из нас. Я, собираясь на эту акцию, очень хорошо это понимал! Что любой из нас, который окажется за границей — на Украине, которая называет себя «Европой», или в какой-то другой стране, по политическим или профессиональным причинам человека — за то, что он делал свою работу, за то, что он писал свои статьи, у него была своя точка зрения, отличная от какой-то, навязанной сверху, — только за это его берут и закрывают в тюрьму!» — констатировал собеседник ФАН.

Телеведущий заявил, что уверен в том, что ситуация с Кириллом Вышинским — совершенно очевидная.

«Тут, знаете, честно говоря, и говорить-то особенно нечего! Но мы видим, что несмотря на эту очевидность, ничего не меняется, — человек продолжает оставаться в тюрьме, у него портится здоровье. Фактически режим его содержания напоминает пытки. Ничего не меняется... Международные правозащитные организации робко высказывают свое мнение, — но Украина как-то не особо к этому прислушивается. Человек в тюрьме — журналист, который просто делал свою работу. Слов нет!» — сказал Мацкявичюс.

Редактор USA Really, член Общественной палаты РФ Александр Малькевич в свою очередь обратил внимание на то, что подобные мероприятия означают, что профессиональное сообщество не игнорирует выходящую за все возможные правовые рамки ситуацию с Вышинским. По мнению Малькевича, режимы, подобные украинскому, понимают только язык силы, — поэтому необходимо добиваться вмешательства Европарламента.

«И то, что Киев делает с нашим коллегой, творящееся в целом во всех сферах жизни на Украине, является откровенным попранием любых правовых норм!» — заявил Малькевич.

Напомним, главреду РИА Новости Украина киевская власть инкриминирует государственную измену и незаконный оборот оружия. По этим обвинениям ему грозит до 15 лет лишения свободы.

При этом Киев демонстративно игнорирует все обращения, призывы и требования освободить Кирилла Вышинского, которые неоднократно озвучивал и МИД РФ, и влиятельные международные структуры.