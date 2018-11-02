Вопреки здравому смыслу: политолог жестко раскритиковал ОБСЕ за действия в Донбассе и Сирии

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что отечественная сторона приветствует реформу Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

«Мы полностью поддерживаем ваш настрой на формирование позитивной повестки дня в ОБСЕ, на использование этой организации для восстановления доверия. Для этого, конечно, немало предстоит сделать и в том, что касается давно назревших реформ ОБСЕ с целью исправить давно обозначившиеся дисбалансы в ее работе, обеспечить объективность и беспристрастность, как того и требуют основополагающие документы», — заявил глава российского внешнеполитического ведомства на встрече с секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером, слова дипломата приводит РИА Новости.

Известный российский политолог и экономист, руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей жестко раскритиковал деятельность ОБСЕ, указав, что данная структура фактически является пособником террористов. Также он осудил организацию за антироссийскую политику.

«ОБСЕ представляется крайне эффективной организацией по продвижению интересов Соединенных Штатов Америки, иногда вопреки здравому смыслу», — подчеркнул аналитик.

Кроме того, по его мнению, ОБСЕ «оказывает поддержку террористическим организациям»: именно она способствовала укреплению украинских радикалов в Донбассе, а в Сирии «эффективно препятствовала борьбе с террористами».

Учитывая те цели, которая Россия преследует на Ближнем Востоке, ОБСЕ можно смело считать структурой, настроенной враждебно по отношению к российскому государству, подчеркивает собеседник агентства.

Вместе с тем политолог напомнил, что экс-заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг позволил себе сделать довольно здравое высказывание.