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Кремль контролирует выплату компенсаций пострадавшим в Керчи

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Кремль контролирует выплату компенсаций пострадавшим в Керчи

Москва, 2 ноября. Кремль контролирует процесс выплаты компенсаций пострадавшим в керченском политехническом колледже. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Ранее семья одного из пострадавших при стрельбе и взрыве в керченском политехническом колледже рассказала, что не получает необходимые выплаты из средств бюджета. Дмитрий Песков отметил, что местные и федеральные власти уже приняли ряд решений по урегулированию вопроса выплат. Ситуация находится на контроле.

«Тревожных сигналов пока нет на этот счет», — сказал Дмитрий Песков.

Напомним, 17 октября в керченском политехническом колледже произошли взрыв и стрельба. Жертвами трагедии стал 21 человек, включая подозреваемого. Сообщалось, что пострадали около 50 человек.

Автор: Анастасия Стовба
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