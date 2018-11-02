Кремль контролирует выплату компенсаций пострадавшим в Керчи

Москва, 2 ноября. Кремль контролирует процесс выплаты компенсаций пострадавшим в керченском политехническом колледже. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Ранее семья одного из пострадавших при стрельбе и взрыве в керченском политехническом колледже рассказала, что не получает необходимые выплаты из средств бюджета. Дмитрий Песков отметил, что местные и федеральные власти уже приняли ряд решений по урегулированию вопроса выплат. Ситуация находится на контроле.

«Тревожных сигналов пока нет на этот счет», — сказал Дмитрий Песков.

Напомним, 17 октября в керченском политехническом колледже произошли взрыв и стрельба. Жертвами трагедии стал 21 человек, включая подозреваемого. Сообщалось, что пострадали около 50 человек.