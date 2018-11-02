В Air France объяснили, почему пассажирский самолет не пустили в небо над Россией

Париж, 2 ноября. Самолет французской авиакомпании Air France, который летел из Парижа во вьетнамский город Хошимин, вернулся обратно. В компании объяснили данный случай «компьютерной ошибкой», сообщила радиостанция Europe 1.

Лайнер вылетел из аэропорта французской столицы в 13.10 по местному времени в минувший четверг. По словам пассажирки, спустя несколько часов капитан судна сообщил, что борт не получил разрешения на полет в воздушном пространстве России. Она добавила, что пилот объявил о возвращении самолета в Париж.

«Мы были удивлены, я никогда о таком не слышала, другие пассажиры тоже», — пояснила пассажирка.

Вернувшись в Париж пассажиры обратились в Air France с просьбой прояснить ситуацию. В компании не исключили, что произошел «компьютерный сбой».