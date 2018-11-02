Путин проведет встречу с главой Кубы — Песков

Москва, 2 ноября. Президент России Владимир Путин проведет встречу с главой республики Куба Мигелем Диас-Канелем Бермудесом в Москве в пятницу, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков отметил, что это первый визит Бермудеса в российскую столицу. Напомним, глава Кубы прибыл в Москву в минувший четверг, в аэропорту «Внуково-2» его встретили замглавы МИД РФ Сергей Рябков, глава департамента протокола МИД РФ Игорь Богдашев, посол Кубы в Москве Херардо Пеньяльвер Порталь.

«Отношение с Кубой теплые, поэтому эта часть дня будет насыщенной», — передает корреспондент Федерального агентства новостей слова Пескова.

В пятницу глава государства выступит по случаю 100-летия образования ГРУ в театре Российской армии, после посетит Форум активных граждан. Вечером российский президент проведет внутренние рабочие встречи, добавил Песков.