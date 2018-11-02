Пока не случится новый переворот: эксперт пояснил, почему в Киеве игнорируют соглашения по Донбассу

На Украине продолжают игнорировать выполнение минских соглашений по Донбассу («Минск-2»). Об этом СМИ заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи с генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Москва призвала ОБСЕ обращать внимание на нарушений Украиной своих международных обязательств.

«Мы обратили внимание генерального секретаря на то, что киевские власти продолжают линию на срыв достигнутых минских договоренностей, и призвали следить более пристально и давать объективную, принципиальную оценку деструктивным действиям Киева по поощрению на законодательном уровне массового нарушения языковых, образовательных, религиозных прав и свобод», — пояснил Сергей Лавров.

По мнению главы МИД РФ, игнорирование договоренностей противоречит не только международным обязательствам Киева, взятым в рамках ОБСЕ, но и Конституции самой страны.

Политолог Максим Жаров в интервью с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказал, что действующая власть на Украине не желает выполнять минские соглашения по Донбассу, так как опасается, что это может привести к полной смене власти в стране.



«Киеву, в общем-то, невыгодно выполнение минских соглашений, потому что они приведут к федерализации Украины и превращению в другое государство. Это в свою очередь приведет к смене власти и вообще всех украинских элит, поэтому «Минск-2» Киев не выполнял и не будет выполнять до тех пор, пока в стране не произойдет новый переворот или крах действующего режима в связи с военным поражением в Донбассе», — заметил эксперт.

Кроме того, по словам собеседника агентства, украинский президент Петр Порошенко заручился поддержкой Европы, что позволяет украинским властям игнорировать договоренности. Об этом и свидетельствует заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая после переговоров с украинским коллегой заявила о поддержке продления антироссийских санкций.

«Европа, прежде всего Германия, является одним из гарантов проекта Петра Порошенко. До тех пор, пока он у власти, европейцы будут поддерживать нежелание Киева выполнять минские договоренности», — добавил Жаров.

По мнению политолога, даже грядущие президентские выборы не смогут изменить обстановку с соблюдением соглашений по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. Киев действует с оглядкой на Запад.