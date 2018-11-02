«Кирилла взяли в заложники»: Киселев объяснил, зачем арестовали Вышинского на Украине

Москва, 2 ноября. Предъявленные главе «РИА Новости Украина» Кириллу Вышинскому обвинения в госизмене являются абсурдными по своей сути.Такое мнение выразил в пятницу гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

По его словам, украинские власти намерены обменять Вышинского на одного из украинцев, обвиняемого в России в терроризме.

«Кирилла взяли, чтобы обменять на тех людей, кто здесь замышлял террористические акты, то есть обменять на террориста, то есть его взяли именно в заложники. В интересах украинских властей в рамках их логики всячески оттягивать судебный процесс», — цитирует Киселева РИА Новости.

Напомним, главного редактора «РИА Новости Украина» задержали 15 мая в Киеве по подозрению в государственной измене. 17 мая Херсонский суд арестовал журналиста на два месяца, затем арест продлили на новый срок. В ОБСЕ неоднократно призывали Киев отказаться от нападок на свободу слова и репрессий в отношении журналистов, а в МИД РФ призывали отпустить арестованного на Украине по сфабрикованному делу журналиста.