Шойгу рассказал, сколько военнослужащих РФ примут участие в географическом диктанте

Москва, 2 ноября. В четвертом ежегодном географическом диктанте, который пройдет 11 ноября, примут участие почти 140 тысяч российских военнослужащих, сообщил в пятницу глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«Знание географии в вооруженных силах смогут проверить более 137 тысяч человек», — сказал он.

Как уточнил Шойгу, диктант будет проводиться на 1025 региональных площадках в воинских частях, организациях и учреждениях военного ведомства. При этом главной площадкой, по словам министра, станет Национальный центр управления обороной.

Глава Минобороны добавил, что также в рамках диктанта пройдут фотовыставки, встречи с учеными-географами и путешественниками. Шойгу подчеркнул, что важно знать не только географию своей страны, но и ее историю.