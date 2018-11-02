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Песков ответил на вопрос о «сомнениях» Путина в строительстве ВМС до Нижнего Новгорода

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Песков ответил на вопрос о «сомнениях» Путина в строительстве ВМС до Нижнего Новгорода

Москва, 2 ноября. Официальный представитель президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отреагировал на сообщения СМИ, которые ранее рассказали, что глава государства «усомнился в целесообразности» строительства высокоскоростной магистрали (ВМС) между Москвой и Нижним Новгородом.

Песков отметил, что данный проект будет тщательно проработан, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Будет тщательное согласование», — коротко ответил Песков на соответствующий вопрос.

Напомним, ранее «Ведомости» рассказали, что РЖД придется заново доказывать целесообразность строительства магистрали из-за вопросов к проекту, которые якобы возникли у российского лидера Владимира Путина.

Автор: Анастасия Стовба
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