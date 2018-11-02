Кремль с юмором отреагировал на заявления «агента» Коломойского о «согласовании» санкций РФ с Порошенко

Москва, 2 ноября. Заявления украинского олигарха и экс-главы Днепропетровской области Игоря Коломойского о «согласовании» с Петром Порошенко ограничительных мер России в Кремле восприняли с юмором. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Украинский олигарх считает, что его имя из санкционного списка лично вычеркнул украинский президент Петр Порошенко. По мнению бизнесмена, Порошенко сделал это, чтобы выставить Коломойского «агентом Кремля». Пескову задали вопрос о том, как Москва отреагировала на это заявление олигарха.

«С юмором», — ответил Дмитрий Песков.

Напомним, 1 ноября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал указ о введении экономических мер в отношении 322 граждан Украины и 68 компаний этой страны в связи с недружественными действиями Киева.