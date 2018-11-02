Донбасс: ВСУ за неделю 154 раза обстреляли ДНР

Донецк, 2 ноября. Украинские силовики за прошедшую неделю обстреляли 17 населенных пунктов Донецкой народной республики, зафиксировано 154 факта нарушения режима прекращения огня. Об этом рассказал заместитель главы управления Народной милиции республики Эдуард Басурин.

По его словам, за истекшую неделю в ДНР зафиксировали 154 факта нарушения режима тишины. ВСУ обстреляли 17 населенных пунктов, выпустив по ним 158 мин калибром 120 и 82 миллиметра.

Басурин добавил, что украинская сторона применяла БМП, различные виды гранатометов, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. В результате обстрелов повреждены девять домов в Докучаевске и поселке Старомихайловка на западе Донецка.

Напомним, за последние сутки украинские силовики 23 раза нарушили режим перемирия. Конфликт в Донбассе начался в апреле 2014 года.