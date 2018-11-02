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Спасатели нашли корпус разбившегося Boeing-737 на дне Яванского моря

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Спасатели нашли корпус разбившегося Boeing-737 на дне Яванского моря

Москва, 2 ноября. Сотрудники спасательных служб обнаружили корпус Boeing-737 авиакомпании Lion Air, потерпевшего крушение недалеко от индонезийский острова Ява, на дне Яванского моря.

«Фюзеляж был найден, но он практически разрушен», — приводит портал Detik слова представителя ВМС Индонезии контр-адмирала Юдо Маргоно.

Напомним, самолет, летевший из Джакарты на остров Суматра, исчез с радаров примерно через десять минут после вылета из аэропорта индонезийской столицы. Лайнер разбился около острова Ява в минувший понедельник рано утром. Власти Индонезии заявили, что все 189 человек, находившиеся на борту, погибли. По предварительным данным, россиян среди пассажиров не было.

Автор: Дарья Смолина
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