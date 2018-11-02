ОБСЕ о минских соглашениях: другого инструмента у нас нет

Москва, 2 ноября. Достигнутые в Минске договоренности по урегулированию конфликта на Украине не имеют альтернатив и являются единственным инструментом для преодоления кризиса. Об этом в пятницу заявил генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер.

«Я говорю о кризисе вокруг и на Украине​​​. Мы пришли к соглашению, что нет альтернативы полной реализации минских соглашений, нет никакого другого возможного инструмента действий», — отметил он, отвечая на вопросы журналистов по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Гремингер также заявил о необходимости защищать сотрудников мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе и их имущество.

Напомним, что минские соглашения были заключены между Украиной и руководством республик Донбасса в 2015 году. Они предусматривают полное прекращение огня, отвод военной техники, обмен пленными по принципу «всех на всех», предоставление Донбассу особого статуса, проведение на неподконтрольных территориях выборов и амнистию всех, кто выступал на стороне ДНР и ЛНР. Ни один из данных пунктов Украина так и не выполнила.