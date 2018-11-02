Сирия сегодня: Израиль испугался С-300, террористам в Идлибе завезли хлор, США вербуют боевиков в Ат-Танфе

Сирия сегодня, 2 ноября. Израиль испугался российских систем С-300 и прекратил полеты. Террористы в Идлибе готовятся применить отравляющие вещества ради провокации против сирийских правительственных сил. США манипулируют доставкой гуманитарной помощи и вербуют боевиков в районе Ат-Танф.

СМИ: Израиль испугался С-300

С момента трагедии с российским Ил-20 в СМИ Израиля больше не появлялась информация об операциях израильских ВВС на территории Сирии. Издание Contra Magazine считает, что Израиль, напуганный появлением у Дамаска российских зенитно-ракетных комплексов С-300, прекратил полеты в этом регионе.

По версии издания, Израиль прекратил атаки, а не просто перестал публиковать информацию о своих действиях в Сирии. В то же время власти Израиля утверждают, что полеты продолжаются, предварительно согласовываясь с РФ.

Ранее министр регионального сотрудничества Израиля Цахи Ханегби заявил, что С-300 не смогут помешать полетам новейших израильских самолетов. С этим не согласны военные эксперты, которые считают, что Израиль переоценивает свои силы и недооценивает ПВО Сирии.

Зенитно-ракетный комплекс С-300 способен перехватывать средства воздушного нападения на расстоянии более 250 километров, одномоментно поражая несколько целей.

Решение о передаче Дамаску модернизированных систем С-300 было принято после того, как 17 сентября в провинции Латакия потерпел крушение самолет радиоэлектронной разведки Ил-20 ВКС РФ. Погибли 15 российских военных. Москва обвинила в инциденте Израиль, самолеты которого фактически прикрылись российским Ил-20, который в результате попал под огонь ПВО Сирии.

Химоружие боевиков в Идлибе

Российский Центр по примирению враждующих сторон обнаружил, что боевики нескольких группировок, которые являются союзниками запрещенной в РФ террористической организации «Джебхат ан-Нусра»1, готовят в зоне деэскалации в провинции Идлиб новые провокации с использованием отравляющих веществ, в том числе хлора. Речь идет о террористах из группировок «Ахрар аш-Шам» и «Джейш аль-Изза», сообщает Минобороны РФ.

По данным российских военных, боевики уже привезли две емкости с хлором в населенный пункт Калаат-аль-Мадик, расположенный в двадцати километрах от города Хама.

«Террористы планируют использовать отравляющее вещество для инсценировки применения химоружия сирийскими правительственными силами против мирного населения», — сообщили российские военные.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что террористы из запрещенной в РФ группировки «Исламская партия Туркестана» доставили в Сирию 200 литров хлора. По словам Конашенкова, хлор готовят для провокаций, чтобы обвинить правительственные силы в применении химоружия.

Дамаск и Москва неоднократно обвиняли боевиков в применении химического оружия. Запад же, наоборот, выдвигает такие обвинения против правительственных сирийских войск.

США вербуют боевиков в Ат-Танфе

США обвинили Россию в отказе поддержать отправку гуманитарной помощи ООН в лагерь беженцев «Рукбан» на сирийско-иорданской границе. Об этом сообщает представитель американского военного командования Бил Урбан.

«Россия вновь отказалась поддержать доставку гуманитарной помощи ООН из Дамаска в лагерь «Рукбан», несмотря на гарантии безопасности со стороны США», — заявил он.

РФ неоднократно заявляла, что доставки гуманитарных грузов на контролируемую США территорию не могут осуществляться из-за угроз нападения со стороны боевиков.

По словам представителя МО РФ Игоря Конашенкова, гуманитарная катастрофа в сирийском районе Ат-Танф искусственно поддерживается Соединенными Штатами для сохранения возможности вербовки боевиков из числа беженцев лагеря «Рукбан», который стал настоящим рассадником терроризма.

Напомним, США и их союзники по коалиции находятся в Сирии незаконно, без соответствующего мандата Совбеза ООН и против воли законного сирийского правительства.

1 Организация запрещена на территории РФ.