Российские журналисты призвали освободить арестованного на Украине Вышинского

Москва, 2 ноября. В пятницу у здания посольства Украины в Москве прошла акция солидарности с арестованным на Украине журналистом Кириллом Вышинским, который уже полгода находится в тюрьме только за свою профессиональную деятельность, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Акция была приурочена к Международному дню прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, который отмечают 2 ноября. У посольства Украины собрались десятки ведущих журналистов России. Они отметили, что Киев рассматривает Вышинского и журналистику в целом как товар.

Среди вышедших поддержать коллегу оказались главный редактор МИА «Россия Сегодня» Маргарита Симоньян, а также глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.

«Вызывает яростное возмущение уровень лицемерия, с которым мир относится к этому делу», — подчеркнула Симоньян.

Соловьев в свою очередь от имени Союза журналистов России потребовал немедленно освободить Вышинского.

Главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский был задержан в Киеве в мае. Украинские власти подозревают его в «государственной измене» и обвиняют в поддержке Луганской и Донецкой народных республик. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы.

Украинский суд регулярно продлевает содержание Вышинского под арестом. Ранее незамедлительного освобождения журналиста потребовал МИД РФ. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что сотрудники СМИ не должны быть мишенью.