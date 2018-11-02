СМИ рассказали, как санкции США против Саудовской Аравии похоронят доллар

Вашингтон, 2 ноября. США не введут санкции против Саудовской Аравии из-за убийства журналиста Джамаля Хашукджи пока находятся в здравом уме. Об этом пишут американские журналисты.

Саудовская Аравия является основным столпом господства доллара, который обеспечивает экономическую мощь США. Если Вашингтон введет санкции против Эр-Рияда, то сам пострадает от своих действий, пишут журналисты издания The National Interest.

Конгресс США настойчиво требует наказать саудитов за убийство, однако если Вашингтон пойдет на поводу у Конгресса — это станет большой ошибкой и США просто похоронят доллар, считают американские журналисты.

Как сообщает Infox.ru со ссылкой на The National Interest, отказ Эр-Рияда от американской валюты приведет к эффекту домино на международном финансовом рынке. Поэтому США будут вынуждены отреагировать на убийство журналиста формально, считает журналист NI.

Напомним, что Джамаль Хашукджи был убит в посольстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Эр-Рияд признал смерть журналиста 20 октября. Генеральный прокурор страны заявил, что журналист вступил в перепалку с членами консульства. По этому делу арестованы 18 человек. Тело убитого Хашукджи до сих пор не найдено. Генпрокуратура Турции утверждает, что его растворили в кислоте.