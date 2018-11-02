Вышинский арестован Киевом за правду — Лавров

Москва, 2 ноября. Арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского связан только с его профессиональной деятельностью, журналист стал жертвой политики киевских властей, которые вычистили страну от российских СМИ. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Вышинский арестован исключительно за то, что выполнял свои профессиональные обязанности: описывал события, выражал свою оценку этих событий для того, чтобы донести правду до тех, кто хочет знать, что происходит на Украине», — сказал Лавров после встречи с генсеком ОБСЕ Гремингером.

Напомним, накануне Херсонский городской суд продлил до конца декабря арест главреда портала РИА Новости Украина. Киевские власти, отметим, безосновательно обвиняют журналиста в том, что он якобы оказывал поддержку Донецкой и Луганской народным республикам.