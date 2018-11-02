Лавров: Москва предлагает Вашингтону разморозить каналы диалога

Москва, 2 ноября. Москва предлагает Вашингтону разморозить дипломатические каналы диалога. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером.

Речь идет об установлении диалога между Москвой и Вашингтоном по вопросам Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, продления СНВ и ситуации с развертыванием ПРО США.

«Мы неоднократно предлагали те каналы, которые сейчас заморожены, разморозить и начать диалог по всем аспектам стратегической стабильности», — сказал Сергей Лавров.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о выходе Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в связи с тем, что Москва якобы нарушает условия соглашения. По словам американского президента, Вашингтон также продолжит наращивать ядерный арсенал, пока Россия и Китай «не придут в себя». В Москве отметили голословность данных обвинений, а также проинформировали, что ждут от США более детальных разъяснений по вопросу выхода из ДРСМД. Действия Штатов в данном направлении могут вынудить Россию принять необходимые меры для обеспечения собственной безопасности. Ранее Лавров также отмечал, что любое действие в данной сфере будет встречать противодействие со стороны России.