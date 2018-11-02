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Путин рассказал о попытках Запада создать протектораты вместо партнерства

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Путин рассказал о попытках Запада создать протектораты вместо партнерства

Москва, 2 ноября. Западные страны пытаются «переформатировать» мир и превратить своих партнеров в страны, находящиеся под протекторатом, которыми легко управлять. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на XXII Всемирном русском народном соборе, которое состоялось в Кремле.

«Цель — создать разного рода безликие «протектораты». Ведь разобщенными народами, лишёнными национальной памяти, низведенными до уровня вассалов, проще и удобнее управлять, использовать как разменную монету в своих интересах», — отметил он.

Аналогичную точку зрения высказал вице-спикер заксобрания Севастополя Александр Кулагин. Он подчеркнул, что многие государства хотят видеть Россию только как рынок сбыта, а не как сильную и независимую страну. По словам Кулагина, наблюдаемое сегодня противостояние между Москвой и западными странами стало следствием попытки сломить цивилизационный путь развития страны, передает издание ForPost.

Автор: Антон Соколов
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