Власти Крыма опровергли сообщения о невыплате компенсации семье пострадавшей в Керчи

Симферополь, 2 ноября. Крымские власти опровергли сообщение о невыплате компенсации пострадавшей при атаке на Керченский политехнический колледж.

Ранее в СМИ распространилась информация о том, что якобы власти республики отказались выплатить средства семье Натальи Калиниченко, пострадавшей во время стрельбы в керченском колледже. Отец девушки заявил, что открыл счет в банке, но деньги до сих пор не перевели.

Замминистра труда и соцзащиты Крыма Елена Лось заявила, что семья девушки получила компенсацию в размере 500 тысяч рублей.

«Деньги были в Керчи на расчетном счете РНКБ, но когда папа уехал в Москву, эти деньги были переведены в московский филиал РНКБ. Чтобы папа снял эти деньги, ему достаточно прийти в банк и написать заявление», — цитирует РИА Новости политика.

В настоящее время девушка проходит лечение в московском НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии. Ее отец прибыл в столицу, чтобы ухаживать за ней, сообщил ForPost.



Напомним, студент четвертого курса керченского колледжа открыл стрельбу по учащимся и сотрудникам заведения и привел в действие взрывное устройство. В результате трагедии погиб 21 человек, более 70 пострадали. Керченский стрелок свел счеты с жизнью. Трагедия случилась 17 октября.