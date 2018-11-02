Сирия, 2 ноября. Террористы перегруппируют силы на юго-востоке САР. Курды организовали антитурецкий митинг у штаб-квартиры BBC в Лондоне. САА обнаружила тайник ИГИЛ1 с оружием американского производства в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обнаружили тайник боевиков ИГ1 с оружием производства США вблизи Меядина в Дейр-эз-Зоре; ведут разведывательную операцию в «Большом Идлибе».

«Исламское государство»1: намеревается отбить у курдов новые территории на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

«Тахрир Аш-Шам»: пережила взрыв в городе Джиср Аш-Шугур на юге Идлиба; продолжает обстреливать позиции САА на северо-западе Хамы; задержала одного из местных депутатов в городе Мурек в Хаме.

Курды: организовали антитурецкую демонстрацию в Лондоне.

ВС Турции: ведут огонь по расположениям курдских отрядов на северо-востоке Алеппо.

Провинция Алеппо

Информационное агентство Al Masdar News передает, что турецкие военные продолжают вести огонь по фортификационным сооружениям «Демократических сил Сирии»**** (SDF) в северной части Сирии. Под обстрелом артиллерийских дивизионов Турции оказались позиции курдских подразделений вблизи ключевого бастиона Отрядов народной самообороны (YPG) — города Кобани. Удары пришлись по окрестностям населенных пунктов Шарихли-Фаукани, Кур Али. Кроме того, в данном районе действуют турецкие ВВС, заявляет Twitter-канал (zana_med). О потерях со стороны курдских вооруженных формирований пока не сообщалось. Напомним, боевые действия на сирийско-турецкой границе возобновились после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовящейся военной операции к востоку от Евфрата.

Между тем курды организовали демонстрацию перед зданием штаб-квартиры BBC в центре Лондона, призывая Великобританию прекратить оказывать поддержку Анкаре и осудить последние обстрелы турками окраин Алеппо и Ракки. Отмечается, что митингующие держали в руках флаги запрещенной во многих странах Рабочей партии Курдистана (РПК) и, по данным Турции, связанных с ней YPG.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник в сети Twitter (VivaRevolt) сообщает о том, что отряды «Исламского государства» осуществляют перегруппировку, готовясь к новым столкновениям с «Демократическими силами Сирии» (SDF) на юго-востоке Дейр-эз-Зора. Известно, что джихадисты намереваются вернуть территории, утерянные во время последних боев с курдами. Этому способствует вывод курдскими силами своих подразделений на север Сирии. Напомним, в среду представители SDF заявили о том, что прекращают военную операцию против ИГИЛ, дабы оказать сопротивление турецким вооруженным силам на севере провинций Ракка и Алеппо.

Между тем в ходе обследования территорий в центральной части региона военнослужащим Сирийской арабской армии (САА) удалось обнаружить крупное хранилище с боеприпасами и оружием, принадлежавшее радикалам террористической группировки. По данным агентства новостей SANA News, тайник находился недалеко от города Меядин. Отмечается, что большинство найденного вооружения было произведено Соединенными Штатами.

Провинция Идлиб

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что в районе города Сармин восточнее административного центра провинции разворачиваются бои между членами террористической коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам» и неизвестными боевиками. Предполагается, что нападавшие принадлежат к числу радикалов «спящих ячеек» «Исламского государства». Известно, что обе стороны понесли потери в живой силе.

Появилась информация о взрыве, прогремевшем накануне вечером в городе Джиср Аш-Шугур в южной части провинции. Никаких сведений о виновниках инцидента или возможных жертвах среди мирного населения пока не поступало.

Тем временем продолжаются вооруженные стычки между джихадистами незаконных вооруженных формирований и правительственными войсками на границах «Большого Идлиба». Как передает информационный портал Al Masdar News, на подконтрольных джихадистам территориях работает большое количество тайных агентов Сирийской арабской армии (САА). Отмечается, что они поставляют информацию о местонахождении пунктов сбора и других военных объектов исламистов. Кроме того, агенты следят за поставками оружия джихадистов, которое зачастую перевозится контрабандным путем через территории, освобожденные САА.

Провинция Хама

В северной части региона не прекращаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками вооруженной оппозиции. Согласно сведениям новостного портала Al Masdar News, исламисты в очередной раз инициировали столкновения с САА к северо-западу от административного центра провинции недалеко от границы с Латакией. Боевики ударили по населенному пункту Джурин, расположенному в районе долины Аль-Габ. Информация о возможных пострадавших среди мирных жителей пока уточняется.

Между тем боевики альянса «Тахрир Аш-Шам», возглавляемого «Джебхат Ан-Нусрой»1***, арестовали одного из депутатов органов местного самоуправления в городе Мурек на севере провинции, передает информагентство SOHR. Местонахождение задержанного и причины его ареста не оглашаются.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)