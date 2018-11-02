Лавров призвал ОБСЕ обратить внимание на срыв минских соглашений Украиной

Москва, 2 ноября. Киев продолжает действия, направленные на подрыв договоренностей о мирном урегулировании ситуации в Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером. Россия призвала ОБСЕ обратить внимание на нарушение минских соглашений Украиной.

По словам Лаврова, Москва призвала международную организацию более пристально следить за действиями украинского руководства и дать им объективную оценку. Речь также идет о «поощрении на законодательном уровне массового нарушения языковых, образовательных, религиозных прав и свобод» со стороны Киева.

«Мы обратили внимание генерального секретаря на то, что киевские власти продолжают линию на срыв выполнению достигнутых минских договоренностей», — сказал Сергей Лавров.

Глава российского МИД отметил, что нынешние действия властей Украины противоречат не только международным обязательствам страны, взятым в рамках ОБСЕ, но и конституции государства.

Напомним, Киев начал вооруженную операцию против Донбасса в 2014 году. После госпереворота на Украине регион не согласился с новым правительством страны. В ответ на это Киев начал так называемую АТО, позднее переименованную в ООС, против Донбасса. По данным ООН, жертвами стали более 10 тысяч жителей ДНР и ЛНР. Для разрешения конфликта мирным путем стороны заключили ряд соглашений, получивших название минских договоренностей. Страны «нормандской четверки» неоднократно отмечали, что выполнение минских соглашений — единственный путь урегулирования ситуации в Донбассе. Несмотря на это, ВСУ продолжают обстрелы территорий региона.