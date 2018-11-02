Кто ищет, тот найдет: политолог объяснил, что санкции РФ достанут и до Коломойского

Москва, 2 ноября. Киеву не стоит радоваться из-за невключения олигарха Игоря Коломойского в российские санкционные списки, ближе к выборам президента Украины эта ситуация может быть исправлена. Так считает политолог Александр Асафов.

Он отметил, что Москва, очевидно, не собиралась наносить ущерб простым украинцам, которые работают на «господ олигархов», кроме того, Асафов уверен, что за первой волной контрсанкций последуют и другие, которые достанут и до Коломойского.

«Списки эти санкционные, которыми сейчас радостно трясут на Украине, не являются финальными. И, безусловно, кто ищет – тот обрящет. Я думаю, что будет вторая, третья и пятая серия. И тогда большинство этих людей, которые, по ряду причин, не попали сейчас в эти списки, в них попадут», — сказал Асафов в интервью «Царьграду».

Напомним, ранее бывший глава Днепропетровской области Украины Игорь Коломойский заявил, что его имя из списков якобы вычеркнул президент страны Петр Порошенко. Он таким образом якобы попытался выставить олигарха «агентом Кремля», считает сам Коломойский.

Отметим также, что украинский финансовый аналитик Алексей Кущ уже объяснил, почему Киеву не стоит радоваться невключению Коломойского в санкционные списки. Эксперт напомнил, что ограничительные меры коснулись топ-менеджеров ряда компаний, связанных с олигархом. Кущ также предупредил Украину, что введенные с ноября санкции Москвы — это только «верхушка айсберга».