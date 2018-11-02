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Володин назвал условия возвращения России в ПАСЕ

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Володин назвал условия возвращения России в ПАСЕ

Москва, 2 ноября. Россия будет принимать участие в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), если в ней возобладает здравый смысл. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин во время встречи со спикером Сената Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым.

По словам Володина, деятельность ПАСЕ должна быть нацелена на развитие сотрудничества и дружбы между странами. Однако, когда площадку Совета Европы используют для сведения политических счетов, то участвовать в ней нет смысла.

«Подождем, посмотрим. Возобладает здравый смысл - значит, есть возможность возвращаться в ПАСЕ и участвовать в ее работе», — заявил Володин.

Он подчеркнул, что если представители ПАСЕ не смогут решить эти задачи, то Россия придется принимать другие решения.

Напомним, что с 2014 года российская делегация в ПАСЕ столкнулась с ограничениями в правах из-за позиции по Крыму. Совет Европы принял поправку о приостановке права России на голосование в ПАСЕ.

 

Автор: Денис Коробейников
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