Сирия за установление добрых отношений с европейскими народами — Асад: с миром ли приехала Польша

Сирия готова пойти навстречу любым усилиям, направленным на установление добрых взаимоотношений с европейскими государствами. Об этом заявил президент САР Башар Асад во время переговоров с представителями польской делегации, передает портал SANA News. О других подробностях встречи читайте в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

В ходе разговора с депутатом польского Сейма Павлом Скутецким и другими представителями Варшавы сирийский лидер отметил, что правительства стран ЕС совершили немало ошибок при выстраивании своей политики в отношении САР по причине оторванности от того, что реально происходит в арабской республике и в целом на Ближнем Востоке.

«Знание руководством той или иной страны реального положения дел способствует выработке правильного политического курса, отвечающего интересам их собственных народов и их защите», — подчеркнул Асад.

В том числе и из-за неверного понимания происходящего многими странами, Сирии пришлось пережить семь тяжелых лет: Дамаск был вынужден бороться с международным терроризмом и агрессивным вмешательством некоторых внешних сил практически в условиях международного бойкота, изоляции и незаконных санкций.

Однако, несмотря на это, руководство САР готово выстраивать дружеские отношения со всеми государствами, которые по прошествии этого времени все же смогли взглянуть на разворачивающиеся на Ближнем Востоке события собственными глазами, добавил сирийский президент.

Представитель польской делегации в свою очередь сообщил о планах создать межправительственный комитет в целях укрепления взаимоотношений Дамаска и Варшавы. По данным Al Watan, на переговорах также обсуждалась возможная поддержка со стороны Польши в восстановлении САР. В частности, при строительстве жилья для беженцев, возвращающихся на родину.

Хотя встреча и прошла на положительной ноте, ожидать слишком многого от Варшавы все же не стоит, уверен политолог и независимый журналист Александр Асафов. Об этом он заявил в беседе с корреспондентом ФАН.

«Конечно, Башар Асад рад видеть любых людей, которые пришли с миром, а не войной. Особенно тех, кто готовы помогать сирийскому народу в процессе реставрации страны, пострадавшей от войны и «Исламского государства»1 (запрещено в РФ). Однако Польша — это особая сторона, поскольку она является одним из самых верных лоялистов США. В данном случае эта встреча носит политический характер, но я не думаю, что у этих отношений есть серьезное будущее», — предполагает наш собеседник.

По его мнению, Польша в данной ситуации хочет не столько помочь Сирии, сколько заявить о своих амбициях в международной политике.

«Дело в том, что Варшава находится посередине важных для себя электоральных циклов. Прошли местные выборы, а 11-го ноября будет столетие независимости страны. В связи с этим польская власть усиливает политическую повестку, пытаясь показать всем и в первую очередь своим гражданам, что их страна — это международный игрок. Примерно по такому же маршруту сейчас продолжает идти президент Франции Эммануэль Макрон. Руководство хочет показать населению, будто они не просто лояльный придаток американцев, а хранители собственной польской чести и гордости», — пояснил политолог.

Поскольку Сирия в настоящее время является важнейшей частью международной политической повестки, представители Варшавы и решили отправиться именно туда.

«Польша как-то пытается войти в созвучие с этими процессами на Ближнем Востоке, но, конечно, в целом она разделяет все цели и задачи Соединенных Штатов. В военном плане встроиться в этот конфликт ей не удалось, поскольку поляки очень не любят воевать, и их история — это череда поражений, а не побед. Они делают выводы, и потому решили зайти с мирной стороны. Безусловно, для САР любые международные встречи в этом контексте — это хорошо, но в случае Варшавы ожидать многого, думаю, не стоит», — резюмировал Александр Асафов.

1 Организация запрещена на территории РФ.