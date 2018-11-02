«Элемент масштабной зрады»: украинцы обиделись на Меркель за рукопожатие с «агрессором»

Киев, 2 ноября. Фигура канцлера Германии Ангелы Меркель по-прежнему остается неоднозначной для жителей Украины, несмотря на то, что она каждый раз выступает в поддержку Киева. Так, например, некоторые украинцы обиделись на немецкого лидера за рукопожатие с «агрессором» — президентом РФ Владимиром Путиным. Украинский журналист Дмитрий Гордон воспринял этот стандартный официальный жест как «зраду» (предательство).

В «зраде» он также обвинил оппозиционных украинских политиков, которые считают, что Украина должна начать восстанавливать отношения с Россией.

«И госпожа Меркель, к несчастью, такой же элемент этой масштабной зрады. Хочу спросить у госпожи Меркель и господина Макрона: когда они летят с визитами в Сочи или Петербург, как такое можно связать с общечеловеческими принципами?» — задается вопросом Гордон, выступая в эфире украинского телевидения.

Накануне Меркель посетила Киев с официальным визитом, в ходе которого обсудила с президентом страны Петром Порошенко ситуацию в Донбассе.

Несмотря на всестороннюю поддержку, Меркель не во всех вопросах идет навстречу Украине. Германия, к примеру, оказалась одной из немногих европейских стран, которая сразу отказалась предоставлять Киеву смертельное оружие, не желая вмешиваться во внутриукраинский вооруженный конфликт. Кроме того, немецкий канцлер открыто выступает против того, чтобы Украину приняли в НАТО. Все это вместе с поддержкой некоторых предложений Путина порождает в украинцах некоторые сомнения в лояльности Меркель по отношению к киевскому режиму. Ситуация осложняется тем, что текущий срок будет последним для Меркель, о чем канцлер ФРГ объявила на днях. Данное обстоятельство вносит элемент непредсказуемости в будущее немецко-украинских отношений.