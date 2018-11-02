Москва, 2 ноября. Россия высоко ценит привилегированные отношения с Кубой, заявила в пятницу спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она подчеркнула, что взаимодействие Москвы и Гаваны не подвержено политической конъюнктуре.

«Мы ценим привилегированный характер нашего взаимодействия, развивающегося поступательно и не подверженного политической конъюнктуре», — сказала Матвиенко.

Она назвала Кубу надежным и ключевым партнером России в Карибском бассейне. Спикер Совфеда обратила внимание, что новый председатель Госсовета и совета министров Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес совершает один из своих первых официальных визитов в Россию. По словам Матвиенко, это свидетельствует о том, что Москва и Гавана остаются «настоящими союзниками и друзьями».

Матвиенко также добавила, что Россия всегда выступала против несправедливых санкций США против Кубы. Ранее Диас-Канель подчеркнул, что Гавана осуждает односторонние антироссийские санкции Запада и усиление НАТО у границ РФ.