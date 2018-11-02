Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Россия высоко ценит не подверженные политической конъюнктуре  отношения с Кубой — Матвиенко 

174
0 Оставить комментарий

Матвиенко заявила, что отношения РФ и Кубы не подвержены политической конъюнктуре

Москва, 2 ноября. Россия высоко ценит привилегированные отношения с Кубой, заявила в пятницу спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она подчеркнула, что взаимодействие Москвы и Гаваны не подвержено политической конъюнктуре.

«Мы ценим привилегированный характер нашего взаимодействия, развивающегося поступательно и не подверженного политической конъюнктуре», — сказала Матвиенко.

Она назвала Кубу надежным и ключевым партнером России в Карибском бассейне. Спикер Совфеда обратила внимание, что новый председатель Госсовета и совета министров Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес совершает один из своих первых официальных визитов в Россию. По словам Матвиенко, это свидетельствует о том, что Москва и Гавана остаются «настоящими союзниками и друзьями».

Матвиенко также добавила, что Россия всегда выступала против несправедливых санкций США против Кубы. Ранее Диас-Канель подчеркнул, что Гавана осуждает односторонние антироссийские санкции Запада и усиление НАТО у границ РФ.

Автор: Василий Котов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.