Россияне смогут оплатить таможенную пошлину за товар онлайн

Москва, 2 ноября. «Почта России» начнет принимать в онлайн-режиме таможенные платежи граждан при интернет-покупках за рубежом. Как пишет газета «Известия», компания станет уполномоченным оператором Федеральной таможенной службы при таких покупках россиян за границей. Согласно презентации таможенной службы, в ноябре услуга станет доступна клиентам Aliexpress.

Эксперты напомнили, что сейчас покупатели уплачивают пошлину в размере 30% с товаров на общую сумму одна тысяча евро и весом более 31 килограмма в месяц в отделениях связи. С 2019 года порог снизится до 500 евро.

По данным издания, россияне смогут оплачивать пошлины непосредственно в момент покупок зарубежных товаров в интернет-магазинах. Для этого нужно будет ввести данные банковской карты. После того как заказ будет выдан получателю на почте, из уплаченного аванса в федеральный бюджет списывается сумма таможенного платежа.