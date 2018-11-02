«Стимулятор провокаций»: эксперт назвал пиратством захват российского груза на Украине

Москва, 2 ноября. Введение российских ограничительных мер в ответ на санкции Украины является самой обсуждаемой темой в украинском информационном поле. Именно поэтому захват российского груза Киев позиционирует как «ответ» на меры России, заявил замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

Ранее стало известно, что Украина арестовала в порту Мариуполя свыше трех тысяч тонн продукции Алчевского металлургического комбината. Как заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, это был «ответ» на санкции России.

Суздальцев отметил, что точная принадлежность захваченного судна пока не установлена, но для Киева это не имеет никакого значения. Инцидент используют как реакцию украинских властей на экономические ограничения.

«Такой подход к международным отношениям — это, конечно, стимулятор всевозможных провокаций и еще большее обострение отношений, к сожалению», — сказал Андрей Суздальцев в комментарии RT.

Про его словам, украинская сторона занимается пиратством, что недостойный шаг для любого современного государства.

Напомним, в октябре президент России Владимир Путин подписал указ о введении специальных ограничительных мер в ответ на недружественные действия Украины. 1 ноября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал соответствующий документ, согласно которому под санкции попадают 322 гражданина Украины и 68 украинских компаний. Отметим, что Киев с 2014 года вводит санкции в отношении российских граждан и предприятий. Россия впервые ввела ответные ограничительные меры.