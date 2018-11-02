Трамп хочет столкнуть РФ и Китай: почему США тянут с уведомлением о выходе из ДРСМД

Вашингтон пока не направил России уведомление о выходе из договора о РСМД, как того требуют положения документа. Об этом журналистам рассказал посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Соединенные Штаты до сих пор не передали нам уведомление в соответствии с положениями ДРСМД об их намерении выйти из этого договора. Как я понимаю, США продолжают консультации со своими союзниками по этому поводу», — пояснил дипломат.

Российский представитель напомнил, что Москва готова содействовать в урегулировании вопроса, связанного с выходом США из договора о РСМД.

«Мы считаем важным и необходимым сесть с Соединенными Штатами за стол переговоров [по этому вопросу], и мы неоднократно об этом говорили. Мы считаем, что если политическая воля есть, то решить можно любую проблему. Ведь, по сути, если мы с вами говорим о ДРСМД, речь не идет о безопасности Соединенных Штатов Америки. ДРСМД решает вопрос безопасности европейских стран НАТО и Российской Федерации», — добавил Антонов.

Политолог, доктор исторических наук Александр Кубышкин в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей подчеркнул, что американский президент Дональд Трамп специально затягивает с официальным уведомлением о выходе из соглашения, так как обрел еще недостаточно поддержки европейских государств.

«Для решительного выхода из договора о РСМД Трампу нужна поддержка Западной Европы, а она очень настороженно относится к этому, за исключением Великобритании, которая сразу же поддержала это предложение. В Германии, Италии, Франции с удивлением отнеслись к этому заявлению, потому что в случае ликвидации соглашения Россия обещала быстрый эффективный ответ, то есть размещение аналогичных систем дальностью от 500 до 1500 километров на ближайших позициях в Западной Европе — в Калининграде. Также возможно создание опорного пункта в Белоруссии, как раз недавно активизировалось сотрудничество с руководством Минска. Европейцев это не устраивает, потому что они в какой-то степени становятся заложниками американской политики, и все возвращается к ситуации конца 70-х, когда Киссинджер вел переговоры с Брежневым», — заметил политолог.

Кроме того, собеседник агентства пояснил, что Вашингтон всеми силами старается обострить напряженность в отношениях Пекина с Москвой, что позволило бы американским властям диктовать новые условия договора по ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

«Трамп пробует переключить внимание на то, что выход из договора направлен не против России, а против Китая, который якобы за срок действия ДРСМД создал ракетное оружие, что угрожает национальным интересам США. Понятно, что если этот договор будет ликвидирован, то немедленно начнутся новые переговоры, но на условиях американцев. В этом смысле Трамп хочет столкнуть Россию и Китай. И Болтон говорил во время поездки в Закавказье о том, что китайские ракеты направлены в сердце России. Эта фраза не случайно брошена, так как США специально акцентируют внимание на том, что договор в данном виде устраивает Пекин, но не Вашингтон», — рассказал эксперт.

По словам Кубышкина, США еще долго будут обсуждать вопрос разрыва ДРСМД, однако некоторые ключевые заявления могут появиться уже после встречи российского президента Владимира Путина с Дональдом Трампом в Париже 11 ноября.