Минтруд может ужесточить штрафы за «зарплатное рабство» в России

Москва, 2 ноября. Минтруд РФ может ужесточить штрафы за навязывание работодателем сотруднику определенного банка для получения зарплаты. За «зарплатное рабство» компаниям придется заплатить до 50 тысяч рублей.

Соответствующие поправки Минтруд планирует внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях, в феврале 2019 года проект представят Госдуме, говорится в отчете о результатах выполнения плана законопроектной деятельности правительства.

Как уточнили в Минтруде, в настоящее время проект согласовывается с ведомствами. Министерство предлагает приравнять «зарплатное рабство» к невыплате зарплаты в срок и сделать штрафы за данные нарушения одинаковыми: от 30 до 50 тысяч рублей для юридических лиц, от 10 до 20 тысяч рублей — для должностных, от 1 до 5 тысяч рублей — для индивидуальных предпринимателей, передает газета «Известия».

Кроме того, время, за которое сотрудник должен предупредить работодателя о смене банка, могут увеличить до 15 дней. По мнению специалистов, такая мера позволит соблюдать баланс интересов.

«Увеличение срока исключит риск невыполнения работодателем норм трудового законодательства по не зависящим от него причинам», — отметили в пресс-службе Минтруда.

Ранее в Минтруде дали прогноз о том, как изменятся зарплаты россиян в течение ближайших трех лет.