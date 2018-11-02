Госдума предупредила аптекарей от спекуляции на курсе рубля | 2 ноября | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Госдума запретила фармацевтам спекулировать на валюте В «Аптечной гильдии» заявили о повышении цен на лекарства в будущем году в среднем на 10 %, объясняя это ростом курса доллара. При этом подорожают не только импортные медикаменты, но и продукты отечественного производства. В Госдуме России на это заявление ответили резко – депутат Геннадий Онищенко в интервью Федеральному агентству новостей осадил представителей фармацевтического бизнеса, заявив, что они «хотят нажиться на россиянах, которые нуждаются в лекарствах». Он обратился к представителям отрасли с советом использовать колебания валютного курса как повод задуматься об импортозамещении, а не увеличении прибыли.

Украинских браконьеров с судна «ЯМК-0041» выпустили из крымского СИЗО Двух членов экипажа украинского судна «ЯМК-0041», а также капитана сейнера Виктора Новицкого выпустили из СИЗО в Симферополе. Мера пресечения задержанным за браконьерство изменена на подписку о невыезде, сообщила крымский омбудсмен Людмила Лубина. Напомним, судно, добывавшее рыбу в исключительной экономической зоне России, было задержано в мае. Браконьеры ставили сети, чтобы ловить камбалу-канкан, которая была в то время запрещена к вылову.

Конфликт пассажирки и водителя привел к страшному ДТП в Китае Смертельное ДТП на мосту через реку Янцзы в Китае, в результате которого погибли 13 человек, произошло по вине пассажирки, которая отвлекла водителя транспортного средства. На кадрах с видеорегистратора видно, как женщина несколько раз ударила водителя из-за того, что он пропустил остановку, на которой она собиралась выйти. Мужчина ответил пассажирке, сделав выпад в ее сторону, отпустив при этом руль. Как отмечают китайские СМИ, водитель объявил о вынужденном изменении маршрута по громкой связи.