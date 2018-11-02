«А Дуля стопудово ваша»: Монтян объяснила, почему Тимошенко попала под санкции РФ, а Коломойский нет

Украинский олигарх Игорь Коломойский объяснил отсутствие своей фамилии в российском санкционном списке украинских компаний и физлиц тем, что данный перечень якобы согласовывался с администрацией Петра Порошенко.

Бизнесмен настолько уверен в своей правоте, что даже озвучил имена тех, кто входил в «редакционную коллегию» — кроме Порошенко, олигарх назвал первого заместителя главы Нацбанка Украины Екатерину Рожкову, управляющего директора инвесткомпании ICU Макара Пасенюка и депутата Верховной рады Игоря Кононенко.

Украинский общественный деятель Татьяна Монтян в беседе с Федеральным агентством новостей прокомментировала факт отсутствия среди фигурантов санкционного списка Коломойского и других представителей украинской элиты.

«То же самое и с Петей (Петром Порошенко). А Дулю (то есть Юлию Тимошенко) внесли в эти списки, чтобы показать, что она «не ваша» (то есть «не российская». — Прим. ФАН), хотя она стопудово ваша. Точно так же поэтому туда повносили кучу клоунов типа Гаврилюка», — уверена Монтян.

Какой еще «бизнес» может быть у «козака Гаврилюка» (Михаила Гаврилюка, активного участника Евромайдана, депутата Рады), и почему в список попали Лариса Ницой с Ириной Фарион (известные антироссийские деятельницы), удивляется собеседник ФАН. Видимо, «это кому-то понадобилось для пиара» — именно так и восприняли российский санкционный список на Украине, считает киевская общественница.

«Все это дурачье, которое туда внесли… Это же вершина их карьеры! Они счастливы, как слоны! Ну какой у этой клоунады бизнес в России? О чем вы говорите?» — возмущается Монтян.

Монтян призналась, что «не знает, кто вносил туда эту публику», но уверена: это «позорнейший пиар», который «непонятно зачем нужен России». На вопрос ФАН о контрсанкциях со стороны Киева Монтян заявила, что «взаимный пиар — святое дело».

«Почему-то в этом списке я [олигарха Дмитрия] Фирташа не вижу, [миллионера Сергея] Левочкина и массу других товарищей типа [премьер-министра Владимира] Гройсмана, — продолжила Монтян. — И отмазка в виде того, что есть сын Петра Порошенко, но нет самого Порошенко, — это, извините, просто смешно. Это цирк для лохов».

Украинская общественница заявила в беседе с ФАН, что не знает, на Банковой ли улице составлялся этот список (как утверждает Коломойский), но при этом выразила уверенность — он создан «в пользу Банковой».

«Там нет ни [Игоря] Кононенко, ни прочей публики, которая около президента Украины крутится. Зато там есть Ницой и Фарион, у которых, конечно, прямо-таки куча бизнеса в России и это по ним очень сильно ударит, — иронизирует Монтян. — Они сейчас сутками на этом пиарятся. Такие «враги России»! Не говоря уже о Тоше (Антоне) Геращенко и Собакове (Арсене Авакове). Все знают, что у него бизнес в Италии. Испугали его российские санкции, как же!»

Стоит отметить, что в российский санкционный список попали не только 322 физических лица, но и 68 юридических лиц. Среди них — крупные промышленные предприятия Украины, принадлежащие структурам Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Дмитрия Фирташа, Виктора Пинчука, Александра Ярославского, Константина Жеваго и других украинских олигархов.