Генсек ОБСЕ поблагодарил РФ за приверженность организации

Москва, 2 ноября. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) остается чуть ли не единственной площадкой для диалога Востока и Запада, сообщил генеральный секретарь организации Томас Гремингер на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве.

«Сейчас очень непростое время, усложнились отношения между Западом и Востоком… ОБСЕ остается чуть ли не единственной площадкой для инклюзивного диалога, поэтому сейчас надо использовать эту площадку по максимуму», — заявил он.

Гремингер поблагодарил российскую сторону за приверженность ОБСЕ. Он призвал налаживать диалог для восстановления доверия.

Напомним, генсек ОБСЕ в настоящее время находится с визитом в российской столице, он пробудет в Москве до 3 ноября.