Жена подозреваемого в изнасиловании полицейского заявила, что у него есть алиби

Уфа, 2 ноября. Жена башкирского полицейского, которого вместе с тремя коллегами подозревают в изнасиловании девушки-дознавателя, заявила о наличии алиби у ее мужа.

По ее словам, в ночь совершения преступления он находился дома.

«В понедельник он был дома вечером, в кровати. Он не пришел ночевать, когда его задержали, а с 29 на 30 [октября] дома ночевал», — заявила женщина в эфире телеканала ГТРК «Башкортостан».

Напомним, по версии следствия, трое полицейских изнасиловали 23-летнюю коллегу в здании отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Уфимскому району. После инцидента полицейских уволили из правоохранительных органов.

Следствие выступило с ходатайством об аресте подозреваемых.