С Россией нельзя говорить с позиции силы: в Госдуме отреагировали на слова Хантсмана о «несговорчивости русских»

Посол США в Москве Джон Хантсман рассказал в интервью, что был изумлен «несговорчивостью русских». В первую очередь эта «несговорчивость» касалась договоренностей относительно вооружений. Хантсман также отметил, что президент США Дональд Трамп поручил ему добиваться улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном.

Журналист американского издания Deseret News спросил Хантсмана, что его больше всего удивило в россиянах.

«То, какими несговорчивыми они могут быть», — ответил посол.

При этом, как отмечается в публикации, «его лицо помрачнело».

В статье говорится, что Хантсману так и не удалось достичь успеха на приоритетных направлениях, порученных ему Трампом, в частности, в вопросах, касающихся ядерных вооружений.

Беспардонность Соединенных Штатов и их представителей иногда просто поражает, отреагировал на откровения Хантсмана первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

«Поражает та бесцеремонность и некорректность, с которой Соединенные Штаты Америки предлагают свои условия тем или иным странам, — отметил Шерин в комментарии Федеральному агентству новостей. — Российская Федерации — эта не та страна, с которой можно говорить языком силы и ультиматумов. С Россией уже очень давно нельзя говорить с позиции силы. А Хантсмана наша, как он выразился, «неуступчивость» поражает, поскольку он живет стереотипами начала 1990 годов».

Но с тех пор Россия очень изменилась, и Западу пора бы к этому привыкнуть, подчеркнул парламентарий.

«Сегодня Российская Федерация — это совершенно другое государство (по сравнению с 1990-ми), сейчас у нас совершенно другие подходы к решению вопросов национального суверенитета. Российское государство сегодня твердо стоит на защите своих геополитических интересов. Наша позиция абсолютно адекватна, и такую позицию должно занимать каждое уважающее себя государство во все времена», — подчеркнул Александр Шерин.

Российские интернет-пользователи тоже согласны с такой позицией. Вот некоторые комментарии под публикацией о заявлении Хантсмана на сайте издания «Взгляд»: