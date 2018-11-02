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Конфликт пассажирки и водителя привел к страшному ДТП в Китае, опубликовано видео

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ДТП КИтай

Пекин, 2 ноября. Смертельное ДТП на мосту через реку Янцзы в Китае, в результате которого погибли более 10 человек, произошло по вине пассажирки, которая отвлекла водителя транспортного средства.

На кадрах с видеорегистратора, установленного внутри кабины, видно, что женщина подошла к водителю и несколько раз ударила его. Мужчина также ответил пассажирке, сделав выпад в ее сторону и отпустив руль. Гнев женщины вызвало то, что водитель пропустил остановку, на которой дама собиралась выйти. При этом, как отмечают китайские СМИ, водитель объявил о вынужденном изменении маршрута по громкой связи.

Напомним, страшная авария произошла в воскресенье, автобус пересек разделительную полосу и, столкнувшись с легковым авто, слетел с моста. Погибли по меньшей мере 13 человек, двое по-прежнему числятся пропавшими без вести, отмечает телеканал «360».

Автор: Федор Веснин
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