Рогозин назвал размер финансовой «дыры» в Центре имени Хруничева
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Москва, 2 ноября. Центр имени Хруничева, производящий ракеты-носители «Протон» и «Ангара» имеет финансовую «дыру» в 111 миллиардов рублей. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«По Центру Хруничева у нас финансовая дыра в 111 миллиардов рублей», — рассказал Рогозин журналистам.
По его словам, «дыра» состоит из штрафов и пеней по кредитам «Россельхозбанку», «Внешэкономбанку», Сбербанку, «Фондсервисбанку» и штрафов за просроченные контракты.
Также она включает 27 миллиардов рублей за выплату зарплаты. Роскосмос выплачивает деньги сотрудникам Центра Хруничева из бюджета, полученного на программы, которые не реализуются по различным причинам.