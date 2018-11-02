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Рогозин назвал размер финансовой «дыры» в Центре имени Хруничева

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Рогозин назвал размер финансовой «дыры» в Центре имени Хруничева

Москва, 2 ноября.  Центр имени Хруничева, производящий ракеты-носители «Протон» и «Ангара» имеет финансовую «дыру» в 111 миллиардов рублей. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«По Центру Хруничева у нас финансовая дыра в 111 миллиардов рублей», — рассказал Рогозин журналистам.

По его словам, «дыра» состоит из штрафов и пеней по кредитам «Россельхозбанку», «Внешэкономбанку», Сбербанку, «Фондсервисбанку» и штрафов за просроченные контракты.

Также она включает 27 миллиардов рублей за выплату зарплаты. Роскосмос выплачивает деньги сотрудникам Центра Хруничева из бюджета, полученного на программы, которые не реализуются по различным причинам.

 

Автор: Денис Коробейников
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