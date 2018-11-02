Рогозин назвал размер финансовой «дыры» в Центре имени Хруничева

Москва, 2 ноября. Центр имени Хруничева, производящий ракеты-носители «Протон» и «Ангара» имеет финансовую «дыру» в 111 миллиардов рублей. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«По Центру Хруничева у нас финансовая дыра в 111 миллиардов рублей», — рассказал Рогозин журналистам.

По его словам, «дыра» состоит из штрафов и пеней по кредитам «Россельхозбанку», «Внешэкономбанку», Сбербанку, «Фондсервисбанку» и штрафов за просроченные контракты.

Также она включает 27 миллиардов рублей за выплату зарплаты. Роскосмос выплачивает деньги сотрудникам Центра Хруничева из бюджета, полученного на программы, которые не реализуются по различным причинам.