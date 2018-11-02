Украина дошла до красной линии: санкции РФ должны «охладить горячие головы»

Москва, 2 ноября. Введение санкций России в ответ на ограничительные меры Киева против Москвы свидетельствует о том, что отношения двух стран переходят в новое состояние. Об этом заявил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова и эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

Ранее премьер России Дмитрий Медведев подписал документ о контрмерах в отношении некоторых граждан Украины. Это значит, что Кремль не намерен прощать «беспредел и вседозволенность» киевских властей. Кошкин напомнил, как в Киеве неоднократно обвиняли Москву в причастности к взрывам на украинских военных арсеналах, заявляли о том, что «кругом рука Кремля», и говорили о несуществующей «российской агрессии». По мнению эксперта, Украина пытается подтолкнуть Запад к ужесточению антироссийских санкций, при этом стараясь заработать на товарообороте с РФ. Теперь санкции Кремля должны «охладить горячие головы».

«И вот в такой ситуации уже просто пришло время перевести отношения в более понятные, доступные и уравновешенные. В которых на введенные Украиной санкции будут соответствующие контрмеры, позволяющие в значительной степени охладить горячие головы на Украине», — сказал Андрей Кошкин в комментарии «Политпазлу».

Список об ограничениях, в который попали 322 гражданина Украины и 68 компаний этой страны, является первым шагом, который должен привести Киев к пониманию, что с терпением России необходимо считаться. По мнению Кошкина, «Украина дошла до красной линии, где прощение с ней не работает».

При этом эксперт подчеркнул: введение российских санкций не является свидетельством «лопнувшего терпения» Москвы. Россия, считает Кошкин, пыталась найти понимание у украинского народа, который «стал заложником нынешнего киевского руководства». Однако сейчас уже пришло время показать Украине, что откровенно националистическая политика может привести ее трагическим последствиям. При этом Киев продолжает вести себя «как маленький ребенок».

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о введении специальных экономических мер в отношении Украины в связи с недружественными действиями Киева. 1 ноября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал документ о введении контрмер в отношении некоторых граждан и предприятий Украины. Отметим, что Киев с 2014 года вводит санкции против россиян и компаний РФ. Москва впервые ввела подобные ограничения в ответ на эти действия.