Все пострадавшие от нападения «керченского стрелка» получили выплаты в Крыму

Симферополь, 2 ноября. Все выплаты из республиканского бюджета по 500 тысяч рублей пострадавшим от взрыва в Керченском политехническом колледже завершены. Об этом рассказала заместитель министра труда и социальной защиты региона Елена Лось.

По ее словам, было выплачено 26 миллионов рублей. Кроме региональной помощи, пострадавшим положены федеральные выплаты. Размер федеральных выплат будет варьироваться от 200 до 400 тысяч рублей в зависимости от тяжести увечья.

Как пишет РИА Новости, последняя выплата прошла в пятницу для девушки в институте Вишневского, с которой не было связи. Всего деньги из регионального бюджета получили 52 человека. Ранее руководство Крыма выплатило по оному миллиону рублей семьям 20 погибших при нападении на колледж.

Напомним, трагедия в Керченском политехническом колледже произошла 17 октября. Студент Владислав Росляков расстрелял сокурсников, а затем взорвал бомбу. Погиб 21 человек, более 50 пострадали.