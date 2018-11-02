Жириновский объяснил решение отказаться от пенсионных надбавок

Шесть депутатов пенсионного возраста подтвердили СМИ свое намерение отказаться от положенных им пенсионных надбавок. В числе этих депутатов — лидер фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил пресс-секретарь депутата Госдумы.

В аппарате фракции ЛДПР в Госдуме сообщили корреспонденту ФАН, что Владимир Жириновский, которому сейчас 72 года, написал бы заявление «прямо сейчас», — но по закону это возможно только после окончания работы в парламенте.

«Он пока работающий пенсионер», — сообщил пресс-секретарь.

Сам Владимир Жириновский неоднократно заявлял, что ЛДПР согласна с идейным посылом законопроекта о праве депутатов отказываться от надбавок к пенсии.

«Депутаты должны получать такую же пенсию, как и обычные граждане», — объяснил Владимир Жириновский.

Также 72-летний лидер фракции заявил, что все депутаты Госдумы от ЛДПР напишут заявления на отказ от надбавок.

«Но у нас самая молодая фракция в Госдуме, многим депутатам нет и 40 лет, есть моложе 30. Так что до пенсии большинству из них еще долго», — отметил Жириновский.

Напомним, 25 октября Госдума в третьем чтении утвердила изменения в федеральном законе «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной думы», согласно которым депутаты и сенаторы могут добровольно отказаться от положенной им доплаты к пенсии. Для этого парламентарии должны написать заявление на имя министра труда и социальной защиты РФ, при этом документ нельзя будет отозвать.