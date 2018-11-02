Мосгорсуд отклонил жалобу Telegram на штраф в 800 тысяч рублей

Москва, 2 ноября. Мосгорсуд отклонил жалобу представителей Telegram на штраф в 800 тысяч рублей за отказ предоставить ключи шифрования.

Заместитель председателя Мосгорсуда Елена Базькова заявила, что доводов для удовлетворения жалобы нет.

«Постановление мирового судьи по делу об административном правонарушении оставить без изменения»,— передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

По словам Базьковой, Telegram не предоставил данных, необходимых для декодирования электронных сообщений пользователей, которых подозревают в причастности к террористической деятельности. Кроме того, представители мессенджера не предоставили объективных данных, что у компании нет технической возможности передать ключи шифрования ФСБ.

Напомним, что с середины апреля 2018 года Роскомнадзор блокирует Telegram в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ключи шифрования для дешифровки сообщений пользователей.