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Гавана осудила антироссийские санкции Запада и усиление НАТО у границ РФ

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Гавана осудила антироссийские санкции Запада и усиление НАТО у границ РФ

Москва, 2 ноября. Гавана осуждает односторонние и несправедливые антироссийские санкции Запада и усиление НАТО у границ РФ, заявил в пятницу председатель Госсовета и совета министров Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес.

«Мы постоянно осуждаем принятие односторонних и несправедливых мер в отношении России. Мы осуждаем на всех возможных международных форумах попытки Запада приблизить войска НАТО к границам России», — сказал он.

Диас-Канель подчеркнул, что Москва всегда может рассчитывать на поддержку Гаваны в этих вопросах. В преддверии встречи с президентом РФ Владимиром Путиным кубинский лидер отметил важность своего официального визита в Россию. По словам Диас-Канеля, поездка Путина на Кубу четыре года назад стала вехой в двусторонних отношениях Гаваны и Москвы.

Гавана осудила антироссийские санкции Запада и усиление НАТО у границ РФ

Председатель кубинского госсовета также прояснил ситуацию в отношениях Кубы и США. Он напомнил, что после прихода к власти Дональда Трампа Вашингтон усилил блокаду и ограничительные меры в отношении Гаваны.

Встреча председателя Госсовета и совета министров Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса с президентом России Владимиром Путиным состоится 2 ноября. На ней главы государств обсудят перспективы углубления двустороннего стратегического партнерства.

Автор: Василий Котов
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